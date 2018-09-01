23-летний экс-чемпион мира объявил о завершении карьеры: проблемы со здоровьем

23-летний экс-чемпион мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг) японец Рюя Яманака (16-3, 5 КО) объявил о вынужденном завершении карьеры из-за проблем со здоровьем.

13 июля в Кобе (Япония) Яманака расстался с титулом, потерпев поражение по очкам от филиппинца Вика Салудара. После боя проигравшего доставили в больницу, где у него диагностировали кровоизлияние в мозг. Судя по всему, жизни боксёра ничего не угрожает, но о продолжении выступлений не может быть и речи.

«Поначалу я не мог с этим смириться, — приводит слова Рюи BoxingScene. — Я думал, что буду боксировать хотя бы до 30-ти. Я хотел продолжать драться, пока чувствовал в себе силы для этого, но пенсия пришла намного быстрее, чем я думал. И всё же хочу поблагодарить всех, кто меня окружает, за поддержку».

Яманака начал профессиональную карьеру в 2012 году, а чемпионом мира стал чуть более года назад, победив соотечественника Тацуя Фукухару. Перед тем, как уступить титул Салудару, Рюя в марте этого года провёл успешную защиту в поединке с мексиканцем Мойсесом Кайеросом.

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