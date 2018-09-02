Вестхайзен дебютировал в крузервейте, побил Мчуну, взял титул чемпиона Африки

Emperors Palace, Кемптон-Парк, ЮАР. Вакантный титул чемпиона Африки (ABU) в тяжёлом весе (до 90,7 кг) завоевал Томас Вестхайзен (28-1-2, 16 КО) из ЮАР, одолев решением большинства судей соотечественника Тхабисо Мчуну (19-4, 12 КО). Первую четверть боя в свой актив записал долговязый Вестхайзен. Пассивная манера ведения боя Мчуну работала против него. Тем не менее, самый яркий эпизод первой четверти боя был за Мчуну — на последних секундах 3-го раунда он поймал Вестхайзена отличным контрхуком. Судейский вердикт после 4 раундов: 40:36, 39:37 и 36:36 в пользу «Томми-гана». Мчуну взял под контроль центр ринга, но атаковал наскоками и чаще всего одиночными ударами. Не сказать, что это выглядело эффективно. Удары Мчуну были чуть точнее и опаснее, но Вестхайзен переигрывал количеством. Мчуну же пытался активизироваться в концовке раундов, чтобы убедить судей в своём превосходстве. Получалось далеко не всегда. В 8-м раунде Мчуну неожиданно прибавил в активности и легко записал раунд себе в копилку. Вопреки прогнозам, именно он выглядел свежее в концовке боя. После 8-го раунда судейские карты были всё ещё в пользу Вестахайзена: дважды 77:75 и ничья 76:76. Мчуну взял 9-й раунд, но безвольно отдал 10-й и 11-й раунды — снова действовал слишком скупо и уступил Вестхайзену в уоркрейте. С трудом заставив себя активизироваться, Мчуну взял 12-й раунд, но этого было мало для того, чтобы хотя бы не проиграть: 113:115, 113:115 и 114:114. Вестхайзен в дебютном поединке в крузервейте становится чемпионом Африки.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Мчуну-Вестхайзен (появится в скором времени) Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.