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Казахстанского боксера Головкина оскорбил тренер соперника
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Казахстанского боксера Головкина оскорбил тренер соперника 

Газета.Ru + ещё 2 2 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Эдди Рейносо, тренер мексиканского боксера Сауля Альвареса, оскорбил будущего соперника своего подопечного казахстанского спортсмена Геннадия Головкина, передает "Советский спорт".
По мнению специалиста, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO является «глупым и медлительным».
"Чем больше мы изучали Головкина, тем больше недостатков у него замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идет вперед. Он медленно прессингует. Геннадий не знает, что делать, когда ему жестко отвечают", — приводит слова Рейносо BoxingNews.
Бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что Альварес оскорбил Головкина.
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