Казахстанского боксера Головкина оскорбил тренер соперника

По мнению специалиста, чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBC, IBO является «глупым и медлительным».

"Чем больше мы изучали Головкина, тем больше недостатков у него замечали. Он медлителен и очень глуп, когда идет вперед. Он медленно прессингует. Геннадий не знает, что делать, когда ему жестко отвечают", — приводит слова Рейносо BoxingNews.

Бой Головкина и Альвареса пройдет 15 сентября в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Альварес оскорбил Головкина.