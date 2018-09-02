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«Никакого уважения»: Головкин и Альварес — о взаимной неприязни
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«Никакого уважения»: Головкин и Альварес — о взаимной неприязни 

Vringe.com 2 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Телеканал НВО продолжает подогревать интерес к реваншу Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО), который запланирован на 15 сентября в Лас-Вегасе (США). На этот раз затронута тема взаимной неприязни боксёров, которая, как рассчитывают организаторы, должна сделать предстоящий поединок значительно ярче, чем первый бой годичной давности, завершившийся вничью.
В видеоролике, опубликованном на канале HBOBoxing в Instagram, Геннадий и Сауль высказываются об уважении. Точнее, его отсутствии.
Головкин: «Что такое уважение? Когда ты обманываешь весь народ, когда ты срываешь бизнес, когда не уважаешь то телевидение, где выступаешь, когда ты плевать хотел на всех своих фанатов, то это уважение? Те люди, кто стоят с ним рядом, такие же мошенники, такие же ему подобные люди. Как их можно уважать? Конечно, нет никакого уважения».
Альварес: «Если он думает, что уважает спорт… Много ли чемпионов было у него в соперниках? Всего ничего. Сколько у него было соперников с уймой поражений? Он заставляет людей верить, что его поединки чудо как хороши, но на самом деле это не так. Это не соответствует действительности».
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Fighting words? @canelo and @gggboxing will settle the score in the ring on Sept. 15. (Clip from 24/7: #caneloggg2)
Публикация от HBO Boxing (@hboboxing)
31 Авг 2018 в 11:32 PDT  Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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