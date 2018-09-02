Представляет ли Поветкин угрозу для Энтони Джошуа? Комментирует Баду Джек

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (22-1-3, 13 КО) из Швеции в беседе с порталом FightHype выразил мнение касательно поединка 22 сентября между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO/IBF в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и претендентом из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), который состоится 22 сентября в Лондоне (Англия).

— Энтони Джошуа выйдет в ринг на Уэмбли, где в последний раз боксировал с Владимиром Кличко . Теперь он подерётся с Поветкиным, которому 38 лет. Представляет ли Поветкин угрозу для Джошуа?

— Поветкин — это опасный боец, несмотря на историю с допингом. Я видел его в любителях. Он олимпийский чемпион. Это совсем не простой бой. Думаю, Джошуа побьёт его, но это не будет лёгкая прогулка».

Читайте также: Топ-проспект отказал Поветкину: Не собираюсь помогать противнику земляка

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.