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Представляет ли Поветкин угрозу для Энтони Джошуа? Комментирует Баду Джек
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Представляет ли Поветкин угрозу для Энтони Джошуа? Комментирует Баду Джек 

Vringe.com 2 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Баду Джек (22-1-3, 13 КО) из Швеции в беседе с порталом FightHype выразил мнение касательно поединка 22 сентября между чемпионом мира по версиям WBA Super/WBO/IBF в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) и претендентом из России Александром Поветкиным (34-1, 24 КО), который состоится 22 сентября в Лондоне (Англия).
— Энтони Джошуа выйдет в ринг на Уэмбли, где в последний раз боксировал с Владимиром Кличко. Теперь он подерётся с Поветкиным, которому 38 лет. Представляет ли Поветкин угрозу для Джошуа?
— Поветкин — это опасный боец, несмотря на историю с допингом. Я видел его в любителях. Он олимпийский чемпион. Это совсем не простой бой. Думаю, Джошуа побьёт его, но это не будет лёгкая прогулка».
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