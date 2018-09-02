Ещё
Титов: мы в той точке, когда российских бойцов нужно сводить друг с другом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Титов: мы в той точке, когда российских бойцов нужно сводить друг с другом 

Чемпионат.com 2 сентября 2018
Российский промоутер Алексей Титов высказал мнение о перспективах противостояний российских бойцов друг с другом. По его мнению, российская индустрия профессионального бокса находится в той точке, когда бойцы должны выяснять отношения между собой, а не искать встречи с иностранцами.
В частности, Титов-младший приводит пример, рассказывая о формировании андеркарта одного из ближайших турниров Titov Boxing Promotions.
«В андеркарте хотелось бы видеть бои, которые сработают на публику. Например, на турнире в Екатеринбурге 19 августа таким боем стал Скавинский — Иванов. Это была настоящая заруба. При этом друг с другом встретились оба наших спортсмена, и такие дерби нам нужны. Когда одна часть зала болеет за одного, а другая — за другого, в этом есть своя прелесть.
Не обязательно в соперники нашим бойцам вести только иностранцев. Мы уже находимся в той точке истории, когда есть русские спортсмены, выросшие на определённом этапе своей карьеры, сделавшие её, и их нужно сводить друг с другом.
Например, в андеркарте боёв в Люберцах мы присматриваем такой бой, как Иванов — Котов. Считаю, что для московской публики оба соперника интересны. По стилю они способны устроить хорошую зарубу, но не в мексиканском, а в русском стиле. У Котова сейчас карьера развивается в профессиональном боксе и насчитывает 13 профессиональных поединков, а начиналась она в тайском боксе. Его бои — это всегда зрелище. Он показывает бескомпромиссный бокс, который любит публика. Такие бои нужно устраивать чаще, и мы будем это делать», — цитирует Титова пресс-служба TBP.
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Сауль Канело Альварес – Геннадий Головкин: реванш, 15.09.2018. Live Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику4
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение