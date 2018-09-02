Титов: мы в той точке, когда российских бойцов нужно сводить друг с другом

Российский промоутер Алексей Титов высказал мнение о перспективах противостояний российских бойцов друг с другом. По его мнению, российская индустрия профессионального бокса находится в той точке, когда бойцы должны выяснять отношения между собой, а не искать встречи с иностранцами.

В частности, Титов-младший приводит пример, рассказывая о формировании андеркарта одного из ближайших турниров Titov Boxing Promotions.

«В андеркарте хотелось бы видеть бои, которые сработают на публику. Например, на турнире в Екатеринбурге 19 августа таким боем стал Скавинский — Иванов. Это была настоящая заруба. При этом друг с другом встретились оба наших спортсмена, и такие дерби нам нужны. Когда одна часть зала болеет за одного, а другая — за другого, в этом есть своя прелесть.

Не обязательно в соперники нашим бойцам вести только иностранцев. Мы уже находимся в той точке истории, когда есть русские спортсмены, выросшие на определённом этапе своей карьеры, сделавшие её, и их нужно сводить друг с другом.

Например, в андеркарте боёв в Люберцах мы присматриваем такой бой, как Иванов — Котов. Считаю, что для московской публики оба соперника интересны. По стилю они способны устроить хорошую зарубу, но не в мексиканском, а в русском стиле. У Котова сейчас карьера развивается в профессиональном боксе и насчитывает 13 профессиональных поединков, а начиналась она в тайском боксе. Его бои — это всегда зрелище. Он показывает бескомпромиссный бокс, который любит публика. Такие бои нужно устраивать чаще, и мы будем это делать», — цитирует Титова пресс-служба TBP.