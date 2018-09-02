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Сауль Альварес: В этом году ко мне приходили за пробами уже раз двадцать
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Сауль Альварес: В этом году ко мне приходили за пробами уже раз двадцать 

Vringe.com 2 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Когда Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) вновь начали спрашивать во время недавнего общения со СМИ о ситуации с говорливостью команды Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) и самого казахстанского лидера среднего веса (до 72,6 кг) из-за провальных допинг-проб Сауля в начале года, мексиканец отмахнулся от ситуации. «Послушайте, я не знаю, чего они хотят, чего этим добиваются и так далее. Всё, что я хочу — это поскорей добраться до ринга и победить. Буду наказывать его за каждую ошибку. Эта потеря моего уважения к нему, если что, придала мотивации доказать, что я лучше, как боец», — заявил он. Читайте также: Головкин попросту «разваливает» бойцов на спаррингах, кругом валяются тела — инсайдер По словам Канело, специалисты антидопингового агентства приходят к нему с забором проб в любое время, заранее не сообщая о визите. «Причём всё это добровольно, меня никто не заставляет, — цитирует Альвареса World Boxing News. — С того дня в феврале (когда Канело провалил тесты на кленбутерол, — ред.) они приходили уже 15–20 раз, и продолжают приходить. Я готов. Фактически, я участвую в этой программе в 2012 года». На вопрос, налагает ли известность и его огромная популярность в Мексике некоторую ответственность за поведение, Сауль ответил утвердительно и заявил, что всегда спокоен и ведёт себя дисциплинированно. Напомним, примерно в то же время Флойд Мэйуэзер сорил деньгами из набитого банкнотами рюкзака.
Бой Головкин–Канело II состоится 15 сентября — практически спустя год после первой встречи, которая завершилась ничьей. По мнению большинства любителей бокса и обозревателей, Геннадий тогда должен был получить победу по очкам. Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
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