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Уайлдер, Джошуа, братья Кличко или Фьюри? Таэурс знает, у кого самая знатная плюха
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Уайлдер, Джошуа, братья Кличко или Фьюри? Таэурс знает, у кого самая знатная плюха 

Vringe.com + ещё 1 3 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Казавшийся ранее перспективным британский супертяж Ричард Тауэрс (15-1, 12 КО) в ноябре 2013 года проиграл нокаутом австралийскому здоровяку Лукасу Брауну (25-1, 22 КО), а уже через год завершил карьеру.
Тем не менее, британец известен тем, что помогал в качестве спарринг-партнёра почти всем лучшим бойцам хэвивейта последних лет.
«Я спарринговал со всеми крутейшими супертяжами мира за исключением одного — Джозефа Паркера, — сообщил Тауэрс в интервью The Sun. — Если хотите знать, у кого из хэвивейтеров самая мощная плюха, то я вам, конечно же, расскажу. Это — Дионтэй Уайлдер — его мощь вообще не сравнить ни с чем. Пацан просто в своей собственной лиге. Записывайте! Удар Уайлдера в четыре раза сильнее, чем у Виталия Кличко, в пять раз сильнее, чем у Владимира Кличко, в шесть раз сильнее, чем у Энтони Джошуа и в восемь раз сильнее, чем у Тайсона Фьюри».
Тауэрс считает, что Фьюри не стоит спешить с боем против Уайлдера. После победы над Кличко-младшим в ноябре 2015 года Фьюри провёл 2,5 года вне бокса, сражаясь с депрессией, пристрастиями к алкоголю и наркотикам, а также с лишним весом.
Фьюри вернулся в ринг только в 2018 году, а после двух промежуточных боёв с середняками согласился на бой с опаснейшим бойцом дивизиона.
Своим мнением делится Тауэрс: «Мы с Фьюри постоянно спарринговали где-то в течение 2 лет. Он был просто нереально хорош. Но давайте по чесноку: соглашаться на бой с Уайлдером уже и сейчас — плохая идея. Говорю, как оно есть. Он только-что, считай, вернулся в бокс. Не спорю, в ринге он капец жулик, но время для боя с Уайлдером подобрано неудачное. Он хорошо двигается против парней попроще, но он — здоровый малый — огромная башка и пузо. Это будет очень непросто, двигать ими 12 раундов так, чтобы Уайлдер ни разу не попал».
Читайте также: СМИ: Уайлдер хочет драться в ноябре, а Тайсон Фьюри в декабре
По слухам, бой Уайлдера и Фьюри состоится в ноябре-декабре в Лас-Вегасе (штат Невада, США) или же в Нью-Йорке (США).
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