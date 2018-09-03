Уайлдер, Джошуа, братья Кличко или Фьюри? Таэурс знает, у кого самая знатная плюха

Казавшийся ранее перспективным британский супертяж Ричард Тауэрс (15-1, 12 КО) в ноябре 2013 года проиграл нокаутом австралийскому здоровяку Лукасу Брауну (25-1, 22 КО), а уже через год завершил карьеру.

Тем не менее, британец известен тем, что помогал в качестве спарринг-партнёра почти всем лучшим бойцам хэвивейта последних лет.

Тауэрс считает, что Фьюри не стоит спешить с боем против Уайлдера. После победы над Кличко-младшим в ноябре 2015 года Фьюри провёл 2,5 года вне бокса, сражаясь с депрессией, пристрастиями к алкоголю и наркотикам, а также с лишним весом.

Фьюри вернулся в ринг только в 2018 году, а после двух промежуточных боёв с середняками согласился на бой с опаснейшим бойцом дивизиона.

Своим мнением делится Тауэрс: «Мы с Фьюри постоянно спарринговали где-то в течение 2 лет. Он был просто нереально хорош. Но давайте по чесноку: соглашаться на бой с Уайлдером уже и сейчас — плохая идея. Говорю, как оно есть. Он только-что, считай, вернулся в бокс. Не спорю, в ринге он капец жулик, но время для боя с Уайлдером подобрано неудачное. Он хорошо двигается против парней попроще, но он — здоровый малый — огромная башка и пузо. Это будет очень непросто, двигать ими 12 раундов так, чтобы Уайлдер ни разу не попал».

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По слухам, бой Уайлдера и Фьюри состоится в ноябре-декабре в Лас-Вегасе (штат Невада, США) или же в Нью-Йорке (США).

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