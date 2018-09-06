Ещё
Канело Альваресу запретили боксировать в новых перчатках — Том Лёффлер
Далее:
Читайте также:
Ещё

Канело Альваресу запретили боксировать в новых перчатках — Том Лёффлер 

Vringe.com + ещё 3 6 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Том Лёффлер, промоутер чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в средней весовой категории (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), прокомментировал для портала Behind the gloves жалобы команды Геннадия на перчатки Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), а также жалобы тренера казахстанца Абеля Санчеса на тейпировку рук мексиканца в их первом поединке.
Напомним, что год назад Головкин и Альварес свели 12-раундовое противостояние в ринге арены T-Mobile в Лас-Вегасе вничью. Реванш в том же месте запланирован на 15 сентября.
— Можете прояснить ситуацию с протестом против перчаток Канело?
— Это не наше решение. Мы особо не распространялись по этому поводу. Насколько я понял, Канело хочет боксировать в перчатках, разработанных его тренером специально для него. Они хотят использовать их в бою с Головкиным. Комиссия штата Невада работала над этой задачей, она допустила их использование, но выдала решение запретить использование его перчаток на бой с Головкиным, потому что эти перчатки ещё не использовались в боях ранее. Абель Санчес собирался ехать смотреть их, но Golden Boy отменила эту встречу, и он так их и не увидел. Абель не мог протестовать против перчаток, раз он их не видел, я не знаю, откуда вышла информация о протесте команды Головкина против перчаток. Решение было от комиссии штата Невада. Если Канело хочет использовать перчатки нового бренда, пусть использует их в других поединках. Пусть смотрят, как они себя ведут, и пусть комиссия принимает решение. Я думаю, это первый раз в истории, что на такой большой бой боец хочет использовать свои не протестированные перчатки. Я не знаю, как эта история получила огласку, мы как сторона Головкина не можем ничего одобрять или запрещать, это всё делает комиссия штата Невады. Головкин будет в тех же перчатках, в которых боксировал ранее и которыми проводил нокауты. К нам никогда не было вопросов по перчаткам и тейпировке.
— Спустя почти год после первого боя в сеть просочилось видео о жалобах Абеля Санчеса на тейпировку рук Канело. В чём собственно суть?
— Много людей говорят, что Абель Санчес постоянно жалуется, что что-то не так. Но именно эта жалоба больше относится к комиссии штата Невада, потому что они допускают такую тейпировку, которая запрещена в других штатах и других странах, таких как Британия, Канада, Мексика и других. Вот на чём был основан протест Санчеса. Потому что когда Геннадий дрался в других юрисдикциях, такая тейпировка никогда не допускалась. Вот почему Абель был так удивлён и запротестовал. Он не утверждает, что это комиссия ошибается в этом вопросе, но для таких поединков должны быть нормы, которые действуют во всём мире, а не так, что в Нью-Йорке так, а в Техасе по-другому. Кстати у Лиама Смита были те же претензии (к тейпировке Альвареса), а он из Британии.
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Билли Джо Сондерс: Альварес не заслужил реванш, надеюсь, Геннадий Головкин его вырубит Энтони Джошуа рассказал, в какой момент боя он уложит Поветкина Видео боя: Геннадий Головкин — Сауль Альварес II
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение