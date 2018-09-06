Канело Альваресу запретили боксировать в новых перчатках — Том Лёффлер

Том Лёффлер , промоутер чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в средней весовой категории (до 72,6 кг) казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), прокомментировал для портала Behind the gloves жалобы команды Геннадия на перчатки Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), а также жалобы тренера казахстанца Абеля Санчеса на тейпировку рук мексиканца в их первом поединке.

Напомним, что год назад Головкин и Альварес свели 12-раундовое противостояние в ринге арены T-Mobile в Лас-Вегасе вничью. Реванш в том же месте запланирован на 15 сентября.

— Можете прояснить ситуацию с протестом против перчаток Канело?

— Это не наше решение. Мы особо не распространялись по этому поводу. Насколько я понял, Канело хочет боксировать в перчатках, разработанных его тренером специально для него. Они хотят использовать их в бою с Головкиным. Комиссия штата Невада работала над этой задачей, она допустила их использование, но выдала решение запретить использование его перчаток на бой с Головкиным, потому что эти перчатки ещё не использовались в боях ранее. Абель Санчес собирался ехать смотреть их, но Golden Boy отменила эту встречу, и он так их и не увидел. Абель не мог протестовать против перчаток, раз он их не видел, я не знаю, откуда вышла информация о протесте команды Головкина против перчаток. Решение было от комиссии штата Невада. Если Канело хочет использовать перчатки нового бренда, пусть использует их в других поединках. Пусть смотрят, как они себя ведут, и пусть комиссия принимает решение. Я думаю, это первый раз в истории, что на такой большой бой боец хочет использовать свои не протестированные перчатки. Я не знаю, как эта история получила огласку, мы как сторона Головкина не можем ничего одобрять или запрещать, это всё делает комиссия штата Невады. Головкин будет в тех же перчатках, в которых боксировал ранее и которыми проводил нокауты. К нам никогда не было вопросов по перчаткам и тейпировке.

— Спустя почти год после первого боя в сеть просочилось видео о жалобах Абеля Санчеса на тейпировку рук Канело. В чём собственно суть?

— Много людей говорят, что Абель Санчес постоянно жалуется, что что-то не так. Но именно эта жалоба больше относится к комиссии штата Невада, потому что они допускают такую тейпировку, которая запрещена в других штатах и других странах, таких как Британия, Канада, Мексика и других. Вот на чём был основан протест Санчеса. Потому что когда Геннадий дрался в других юрисдикциях, такая тейпировка никогда не допускалась. Вот почему Абель был так удивлён и запротестовал. Он не утверждает, что это комиссия ошибается в этом вопросе, но для таких поединков должны быть нормы, которые действуют во всём мире, а не так, что в Нью-Йорке так, а в Техасе по-другому. Кстати у Лиама Смита были те же претензии (к тейпировке Альвареса), а он из Британии.

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