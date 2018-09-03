Промоутер Геннадия Головкина анонсирует «петушиные бои»: фото дуэли взглядов

Настоящие «петушиные бои» ожидают любителей бокса в шоу SuperFly3, которое состоится 8 сентября в Инглвуде (пригород Лос-Анджелеса, штат Калифорния, США).

В главном событии шоу встретятся мексиканцы Хуан Франсиско Эстрада (36-3, 25 КО) по прозвищу «El Gallo» (исп. «петух») и Фелипе Орукута (36-4, 30 КО) с чуть менее грозным прозвищем «Gallito» (исп. «петушок», «бентамка» — карликовая порода кур, часто используется в петушиных боях).

Накануне Эстрада и Орукута встретились перед объективами камер, провели традиционную дуэль взглядов. На мероприятии присутствовал главный идеолог шоу серии SuperFly (вечера бокса с участием бойцов второго наилегчайшего дивизиона) промоутер Том Лёффлер (360/GGG Promotions).

Фоторепортаж — BoxingScene.

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