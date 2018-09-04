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Бою Головкин — Альварес посвятят 8-битную игру
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Бою Головкин — Альварес посвятят 8-битную игру 

Чемпионат.com + ещё 15 4 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин, который проведёт 15 сентября в Лас-Вегасе (США) свой второй бой против экс-чемпиона Сауля Альвареса, вместе со своим соперником станет героем специальной 8-битной игры.
Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce. Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Игра за неделю до поединка и должна будет привлечь ещё больше внимания аудитории к поединку.
Игра будет бесплатной и её запустят в сервисах Snapchat, Facebook, Instagram и Twitter. У игроков будет возможность выбирать, за кого играть и какие действия предпринимать — наносить различные удары или защищаться.
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Сауль Канело Альварес – Геннадий Головкин: реванш, 15.09.2018. Live Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября
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