Бою Головкин — Альварес посвятят 8-битную игру

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBO в среднем весе Геннадий Головкин , который проведёт 15 сентября в Лас-Вегасе (США) свой второй бой против экс-чемпиона Сауля Альвареса, вместе со своим соперником станет героем специальной 8-битной игры.

Авторами проекта стали промоутерские компании Golden Boy Promotions и GGG Promotions, а также разработчик компьютерных игр GameCommerce. Стороны приняли решение для раскрутки боя подготовить для фанатов игру. Игра за неделю до поединка и должна будет привлечь ещё больше внимания аудитории к поединку.

Игра будет бесплатной и её запустят в сервисах Snapchat, Facebook, Instagram и Twitter. У игроков будет возможность выбирать, за кого играть и какие действия предпринимать — наносить различные удары или защищаться.