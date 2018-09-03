Де Ла Хойя обвинил Геннадия Головкина в «зраде», последовал незамедлительный ответ

Наслушавшись привычных заигрываний казахстанского чемпиона WBC/WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) с мексиканской публикой, промоутер Оскар Де Ла Хойя (Golden Boy Promotions) решил «разогнать зраду» — обвинил уроженца Караганды (Казахстан) в неуважении к своей стране и гимну. Как это неоднократно делалось и до него, Головкин нередко заигрывает с мексиканскими болельщиками. Утверждает, что исповедует «mexican style» бокс, называет Мексику второй родиной, подозревает, что в его жилах течёт также и мексиканская кровь. 15 сентября в Лас-Вегасе «полумексиканцу» Головкину предстоит поединок со 100% мексиканцем, боксёром из компании Де Ла Хойи Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО). В преддверии боя Де Ла Хойя сделал резкий выпад в сторону казахстанца: «Пора прекратить весь этот беспредел! Как это так, не поддерживать родину? А вы знаете, что команда Головкина не хочет, чтобы перед боем звучали гимны? Это же ритуал! Это же необходимость! Они что, не хотят спеть гимн перед боем? Да как так? Что они ещё придумают? Господи, надеюсь, они хотя бы не собираются сорвать поединок! Всё это нелепо. Выходи и дерись!» Промоутер Головкина Том Лёффлер (360/GGG Promotions) был вынужден ответить: «Я, признаться, без понятия, о чём говорит Оскар. Вся правда в том, что мы предложили провести официальную церемонию с гимнами Казахстана, Мексики и США чуть раньше, чтобы она не попала в прямую трансляцию на PPV. И телеканал НВО с нами солидарен — они также предпочитают, чтобы бокс на вечерах PPV транслировался без перерывов и пауз».

«Обвинения в том, что Геннадий не уважает гимны Казахстана, Мексики или США — просто нелепы. Пожалуй, Оскару и Саулю следовало бы попросить у Головкина прощения за это. Именно по этой причине Геннадий и не доверяет Альваресу и его команде», — ловко парировал выпад Де Ла Хойи Лёффлер.

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Бой Головкин vs Альварес 2 состоится 15 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене T-Mobile. Здесь же в сентябре прошлого года состоялась первая очная схватка бойцов. Бой прошёл 12 раундов, а судьи разделились во мнениях, зафиксировав ничью раздельным решением.

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