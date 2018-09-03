«Инсайдер» Уайт: Тайсон Фьюри «травмируется», боя с Уайлдером не будет

Топовый британский супертяж Диллиан Уайт (24-1, 17 КО) утверждает, что рад возвращению в ринг соотечественника, экс-чемпиона Тайсона Фьюри (27-0, 19 КО), но не верит, что тот действительно собирается ещё до конца года побороться с грозным американским чемпионом-нокаутёром Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО). Фьюри шокировал боксёрскую общественность в ноябре 2015 года. Его дерзкий вояж в Германию завершился сенсационной победой над казавшимся непобедимым украинцем Владимиром Кличко . Отобрав титулы WBA Super, IBF, WBO, Фьюри так и не провёл ни одной защиты — у британца неожиданно начались проблемы личного характера (депрессия, зависимость от алкоголя и наркотиков, лишний вес), и он на 2,5 года ушёл из бокса. В 2018 году Фьюри вернулся, одержал две кряду победы над чуть ниже среднего уровня оппозицией, после чего неожиданно изъявил желание подраться за титул WBC с американцем Уайлдером. Ожидается, что бой Уайлдер vs Фьюри состоится до конца года (ноябрь или декабрь) в США (Лас-Вегас или Нью-Йорк). За цыганским счастьем — рассказ о том, что происходило в ринге во время и после боя Фьюри с Пьянетой «Я рад возвращению Фьюри, — сообщил Уайт в интервью Betting.Pro. — Рад, что он смог решить все свои проблемы и вернулся. Но знаете, как говорят. Болтать — не мешки ворочать. А болтает Фьюри и хорошо, и много. Я не верил, что он подерётся с Уайлдером. Но парни уже объявили о поединке. Похоже, в преддверии боя Фьюри „травмируется“. Он не готов пока-что драться с Уайлдером». Уайт и сам продолжительное время претендовал на бой с Уайлдером, пока не побил горшки с руководством WBC. В команде британца уверены, что WBC бережно хранит чемпиона от опасных соперников. «Я 2 года пытался вытащить Уайлдера в ринг, — кивает головой Уайт. — Больше года я занимаю первую позицию в рейтинге WBC. За это время провёл более 12 поединков, которые организация санкционировала. Но что толку? Политика, политика, кругом одна грязная политика». Уайт утверждает, что Фьюри гораздо менее опасен для Уайлдера, чем он сам: «Я всё понимаю. Я — опасен, меня х**н остановишь. А что Фьюри? Удара у него нет и отродясь не было, а ещё он весь покрыт ржавчиной. У Уайлдера, пожалуй, хорошие шансы вырубить Фьюри. Это всё бизнес. Уайлдер подумал и решил: „Нафига мне тот стрёмный Уайт, подерусь-ка я лучше с Фьюри, он попроще будет“». Читайте также: Тайсон Фьюри — потенциально лучший супертяж мира: интервью Фредди Роуча

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