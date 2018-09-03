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Чемпион мира по боксу Тимур Гайдалов проведет именной турнир
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Чемпион мира по боксу Тимур Гайдалов проведет именной турнир 

Mirmol.ru 3 сентября 2018
Фото: Mirmol.ru
Чемпион мира по боксу Тимур Гайдалов проведет именной турнирОткрытый республиканский турнир по боксу на призы заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы Тимура Гайдалова пройдет 12-16 сентября в Махачкале.
Организаторы спортивного мероприятия — городской Комитет спорту туризму и делам молодежи при содействии министерства по физической культуре и спорту республики.
Соревнования примет спортивный зал муниципальной спортшколы имени Бузая Ибрагимова. В турнире ожидается участие около 100 боксеров из Дагестана, регионов России и ближнего зарубежья.
Победители и призеры будут определены как в личном, так и в командном зачетах.
Также будут названы лучшие боксеры у в различных номинациях: «За лучшую технику», «Лучший боксер».
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