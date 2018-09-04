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На Пришвина обучат азам рукопашного боя
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На Пришвина обучат азам рукопашного боя 

Управа района Бибирево + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Управа района Бибирево
Азам рукопашного боя и смешанным единоборствам научат всех желающих жителей района Бибирево в спортивно-досуговом центре «Кентавр». Тренировки ведет мастер спорта по армейскому рукопашному бою, заместитель директора по спортивной работе СДЦ Алексей Тарасов. Занятия будут проходить трижды в неделю.
Сейчас в секцию рукопашного боя набирают детей в возрасте от 6 до 12 лет, а также от 12 и старше, а в секцию смешанных единоборств — подростков от 16 лет и взрослых.
Записаться на занятия или узнать дополнительную информацию о секции можно по телефону: 8-926-322-26-73.
СДЦ «Кентавр» находится по адресу: улица Пришвина, дом 12 корпус 2. (ип)
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