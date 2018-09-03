Поветкин готов рубиться с Энтони Джошуа

Справивший вчера 39-летие супертяжеловес (свыше 90,7 кг) Александр Поветкин (34-1, 24 КО) не против помахаться с чемпионом мира по версиям IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа (21-0, 20 КО), если британец по какой-то причине посчитает, что такая тактика поможет ему избавиться от российского соперника.

Ветеранский «Витязь» заверил собеседника из Англии, что у него припасено на поединок два сценария.

«Либо Джошуа захочет подраться, либо он будет выдерживать дистанцию. Мы не знаем, что будет, потому готовимся к обоим вариантам. Я просто хочу выиграть. Это самое важное», — сказал Поветкин.

«Никогда никаких мыслей о поражении, — заверил претендент Sky Sports, потирая лицо после спарринга с Дэном Дюбуа. — Думаю лишь о том, чтобы выйти в ринг и победить. Всё для этого делаю».

Читайте также: Топ-проспект отказал Поветкину: Не собираюсь помогать противнику земляка

Бой Джошуа–Поветкин состоится 22 сентября на самой знаменитой арене Британии — лондонском «Уэмбли».

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.