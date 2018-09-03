Ещё
Фьюри не боится драться с Пулевым на чужбине и хочет победителя Джошуа–Поветкин
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фьюри не боится драться с Пулевым на чужбине и хочет победителя Джошуа–Поветкин 

Vringe.com 3 сентября 2018
Фото: Vringe.com
В конце следующего месяца экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Хьюи Фьюри (21-1, 11 КО) приедет в болгарскую столицу Софию, чтобы в гостях одолеть ещё одного экс-претендента Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) — фаворита противостояния.
«Несколько ребят в дивизионе увиливали от встречи с ним, и это говорит о том, что Пулев опасен. Он хорош и опытен, — похвалил противника Хьюи. — Но ему понадобится всё это и даже больше, когда он выйдет против меня. А то, что я буду с ним драться не в Британии, меня не напрягает. Это на него будет давить необходимость хорошо выступить перед своими болельщиками».
23-летний Фьюри обещает, что на этот раз выступит ярче, чем в блеклом прошлом поединке против Сэма Секстона.
«Я тогда никак не мог переключить на вторую передачу. Но сейчас увидите иного Фьюри. 27 октября будет вам зрелище и великолепный вечер бокса, который надолго запомнится», — уверяет британец в эфире Sky Sports, который собирается затем заполучить встречу с победителем боя Джошуа–Поветкин.
Читайте также: Хьюи Фьюри: Я боец мирового уровня и ещё буду чемпионом мира
Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.
Vringe.com: последние новости
Билли Джо Сондерс: Альварес не заслужил реванш, надеюсь, Геннадий Головкин его вырубит Энтони Джошуа рассказал, в какой момент боя он уложит Поветкина Видео боя: Геннадий Головкин — Сауль Альварес II
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику4
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение