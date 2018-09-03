Фьюри не боится драться с Пулевым на чужбине и хочет победителя Джошуа–Поветкин

В конце следующего месяца экс-претендент на титул чемпиона мира по версии WBO в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Хьюи Фьюри (21-1, 11 КО) приедет в болгарскую столицу Софию, чтобы в гостях одолеть ещё одного экс-претендента Кубрата Пулева (25-1, 13 КО) — фаворита противостояния.

«Несколько ребят в дивизионе увиливали от встречи с ним, и это говорит о том, что Пулев опасен. Он хорош и опытен, — похвалил противника Хьюи. — Но ему понадобится всё это и даже больше, когда он выйдет против меня. А то, что я буду с ним драться не в Британии, меня не напрягает. Это на него будет давить необходимость хорошо выступить перед своими болельщиками».

23-летний Фьюри обещает, что на этот раз выступит ярче, чем в блеклом прошлом поединке против Сэма Секстона.

«Я тогда никак не мог переключить на вторую передачу. Но сейчас увидите иного Фьюри. 27 октября будет вам зрелище и великолепный вечер бокса, который надолго запомнится», — уверяет британец в эфире Sky Sports, который собирается затем заполучить встречу с победителем боя Джошуа–Поветкин.

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