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Гарсиа vs Портер: на кону боя будет также и «тренерский пояс» WBC
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Гарсиа vs Портер: на кону боя будет также и «тренерский пояс» WBC 

Vringe.com + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Vringe.com
В феврале 2018 года во Всемирном боксёрском совете (WBC) приняли решение награждать чемпионскими титулами не только чемпионов мира, но и их наставников — как известно, у президента организации Маурисио Сулеймана страсть к разным сувенирным поясам.
BoxingScene сообщает, что 8 сентября на арене Barclays Center (Бруклин, Нью-Йорк, США) в поединке между американцами Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шоном Портером (28-2-1, 17 КО) определится не только обладатель вакантного титула WBC в весе до 66,7 кг, но и обладатель «тренерского пояса WBC».
Прогноз на бой: Дэнни Гарсиа vs Шон Портер
Обоих боксёров тренируют отцы — Анхель Гарсиа и Кенни Портер.
Читайте также: Дэнни Гарсиа собирается снести Шона Портера: Он много и бестолково машет кулаками
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