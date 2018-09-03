Поветкин рассказал, как попал в бокс из-за пиратских видеокассет с фильмами Брюса Ли

В мир единоборств (и в итоге на страницы vRINGe.com) российского супертяжеловеса Александра Поветкина (34-1, 24 КО) привела знакомая большинству мальчишек из канувшего в Лету СССР страсть к видеофильмам с участием Брюса Ли и других киногероев-драчунов конца XX века. Об этом «Витязь» рассказал каналу Sky Sports.

Напомним, 22 сентября в Лондоне (Англия) состоится бой Поветкина с чемпионом мира IBF/WBO/IBO/WBA Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

«В России был период времени, когда пользовались популярностью видеосалоны, там продавали фильмы Брюса Ли, — вспомнил он начало 90-х. — Я тогда решил, что хочу быть могучим и уметь защищать себя. Попросил отца отдать меня куда-нибудь (на секцию). Сначала это было карате, потом кикбоксинг, а с 13 лет — бокс. Так всё и началось».

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В последнем поединке «могучий» Поветкин, казалось со стороны, едва не проиграл Дэвиду Прайсу в 3-м раунде, когда был крепко потрясён и попал в нокдаун. Тем не менее, двумя раундами позднее Александр жёстко вырубил британца.

«Не могу сказать, что нокдаун мне как-то сильно повредил. Это уже затем я пересмотрел бой и увидел, что я сделал не так в те моменты. Была одна небольшая ошибка, которую я постараюсь не повторить в бою с Джошуа, — цитирует россиянина сайт канала. — В целом, я доволен тем, как тогда выступил. Ясно, что сделал ошибку, но всё же выиграл. А это главное».

Чему быть — того не миновать — рассказ vRINGe о бое Поветкин–Прайс

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