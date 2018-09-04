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Боксер Лебедев мог завершить карьеру из-за смерти мамы
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Боксер Лебедев мог завершить карьеру из-за смерти мамы 

Газета.Ru + ещё 2 4 сентября 2018
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Денис Лебедев мог объявить о завершении профессиональной карьеры после боя с турком Хизни Алтункая, сообщает «СЭ».
Об этом рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов.
"У Дениса была идея объявить о завершении карьеры после этого боя. У него, как известно, больше года назад ушла из жизни мама, он долго не тренировался, набрал лишний вес. Несколько месяцев назад он начал тренироваться и передумал уходить. В его планах еще несколько боев. Из-за трагедии с мамой и ряда других причин он отказался от участия в суперсерии", — сказал Корнилов.
Ранее сообщалось, что определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября.
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