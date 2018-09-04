Боксер Лебедев мог завершить карьеру из-за смерти мамы

Российский боксер Денис Лебедев мог объявить о завершении профессиональной карьеры после боя с турком Хизни Алтункая, сообщает «СЭ».

Об этом рассказал менеджер россиянина Вадим Корнилов

"У Дениса была идея объявить о завершении карьеры после этого боя. У него, как известно, больше года назад ушла из жизни мама, он долго не тренировался, набрал лишний вес. Несколько месяцев назад он начал тренироваться и передумал уходить. В его планах еще несколько боев. Из-за трагедии с мамой и ряда других причин он отказался от участия в суперсерии", — сказал Корнилов.

Ранее сообщалось, что определился противник боксера Лебедева на бой 7 сентября.