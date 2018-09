«Спартанец» Тайсон Фьюри записал грозное послание Уайлдеру

Как и планировалось, в начале сентября популярный британский супертяж, бывший чемпион мира Тайсон Фьюри (27-0, 19 КО) начал подготовку к поединку с чемпионом WBC американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО).

Чтобы в очередной раз убедить всех в серьёзности намерений, Фьюри записал очень грозное послание для Уайлдера: «Мы — спартанцы. Я иду за тобой, Уайлдер. Вырву твоё сердце и скормлю тебе же с тарелки. Понял, бомжара?»

“I’M GOING TO RIP YOUR HEART OUT AND FEED IT TO YOU ON A PLATE YA BIG DOSSER. ”@Tyson_Fury is in training and has a message for @WBCBoxing Heavyweight Champion @BronzeBomber #WilderFury #FuryWilder pic.twitter.com/8LoZUwn56U

— Frank Warren (@frankwarren_tv) 3 вересня 2018 р.

В 2015 году Фьюри шокировал мир бокса выездной победой над гегемоном дивизиона украинцем Владимиром Кличко . По причине личных неурядиц (депрессия, зависимость от алкоголя и наркотиков, лишний вес) Фьюри на 2,5 года исчез из бокса. Вернулся в 2018 году, провёл два промежуточных поединка против среднего уровня оппонентов, после чего шокировал сообщением о желании отправиться в США на бой с Уайлдером.

Ранее инсайдер Дэн Рафаэль из ESPN заявил о том, что якобы по словам человека из команды Фьюри поединка не будет — британец передумал. Уайлдер и Фьюри категорически отрицают данные Рафаэля, промоутер Фрэнк Уоррен (Queensberry Promotions) даже сообщил, что «никогда не уважал конкретно этого репортёра».

Отметим, что контракт на бой до сих пор не подписан, хотя ожидалось, что это произойдёт 19 августа в Лондоне (Великобритания). Вместо этого Уоррен заявил, что «сторонам потребуется ещё около 10 дней». По информации на сегодня, нет ни точной даты (ноябрь или декабрь), ни места проведения боя (Лас-Вегас или Нью-Йорк, США).

