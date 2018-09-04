Элейдер Альварес: Бои с Биволом и Стивенсоном возможны, с Бетербиевым — нет

Колумбиец Элейдер Альварес сообщил, что объединительный бой с чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном или чемпионом WBA Дмитрием Биволом вполне реальны, а вот поединок с чемпионом IBF Артуром Бетербиевым точно не состоится.

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«Я думаю, из трех остальных чемпионов бой с Биволом наиболее вероятен, а затем бой со Стивенсоном. Боя с Бетербиевым пока не предвидится, так как у нас один тренер, и мы часто тренируемся вместе. Стивенсон уже на спаде, он сильно устал в бою с Баду Джеком. Поэтому я бы делал то же самое, что в бою с Ковалевым — много двигался, чтобы его замедлить, и если появится шанс, я мог бы его нокаутировать. С Биволом будет больше стратегии из-за его молодости, скорости и техники. Но я заметил некоторые его огрехи в поздних раундах поединка с Чилембой, поэтому я могу нокаутировать и Бивола.

Бетербиев силен физически, поэтому я бы использовал джеб, смещения в стороны и перебоксировал его в двенадцатираундовом бою. В реванше с Ковалевым, уже зная его, я одержу еще более убедительную победу. Но я готов драться с любым, будь это Бивол, Стивенсон, Бетербиев или Ковалев», — сказал Альварес в интервью Premier Boxing Champions.

Напомним, что Альварес в августе нокаутировал Сергея Ковалева и забрал у него титул WBO. Россиянин воспользовался незамедлительным правом на реванш, который, ориентировочно, пройдет в конце года.