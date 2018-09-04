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Рябинский: Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля, его тесты — чистые
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Рябинский: Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля, его тесты — чистые 

ТАСС 4 сентября 2018
Фото: ТАСС
МОСКВА, 4 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер Александр Поветкин проходит жесткую процедуру допинг-контроля перед боем с британцем Энтони Джошуа, тесты россиянина показывают отрицательные результаты. Об этом ТАСС заявил руководитель компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
"Все в порядке. Регулярно приходят результаты [допинг— тестов], все чисто", — сказал Рябинский.
Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.
На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом).
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