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Майки Гарсиа: Я бы подрался с Ломаченко, но что-то они подозрительно молчат
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Майки Гарсиа: Я бы подрался с Ломаченко, но что-то они подозрительно молчат 

Vringe.com + ещё 1 4 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Как мы сообщали ранее, чемпион WBC/IBF в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Майки Гарсиа (39-0, 30 КО) предлагает коллеге из Украины, чемпиону WBA Super Василию Ломаченко (11-1, 9 КО) провести поединок ещё до нового года.
Ожидается, что 1 декабря в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ломаченко встретится в объединительном бою с чемпионом WBO пуэрториканцем Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).
Гарсиа утверждает, что его предложение всё ещё в силе, но отмечает, что ответа от Ломаченко не последовало: «Похоже, они всё таки будут драться с Педрасой в объединительном поединке. Как бы там ни было, но я не услышал от них никакого ответа. Повторюсь, я готов драться. Ломаченко — это единственный вариант в лёгком весе, который меня интересует. В категории до 61,2 кг лучшего поединка просто невозможно себе представить».
Напомним, Ломаченко вернётся в ринг после перенесенной артроскопической операции на травмированном в бою с венесуэльцем Хорхе Линаресом (44-4, 27 КО) плече.
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В команде украинца не скрывают, что сперва предпочитают провести бой с Педрасой, а только затем приступить к переговорам с Гарсией. Правда и сам Гарсиа по-прежнему нацелен на покорение пятой весовой категории — поединке с чемпионом IBF грозным нокаутёром-соотечественником Эрролом Спенсом (24-0, 12 КО).
«Посмотрим сперва, какие будут доступны варианты. А также посмотрим на то, какие будут доступны даты на конец года, — цитирует Гарсию BoxingScene. — План прежний: подняться в полусредний вес и побороться за титул в пятой весовой категории в поединке с Эрролом».
Отметим, с высокой долей вероятности поединок между Гарсией и Спенсом до конца года не состоится.
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