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Поветкина регулярно проверяют на допинг, он чист — Рябинский
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Поветкина регулярно проверяют на допинг, он чист — Рябинский 

Vringe.com 4 сентября 2018
Фото: Vringe.com
У российского супертяжеловеса Александра Поветкина (34-1, 24 КО) нет проблем с допингом, что показывают регулярные проверки VADA. Об этом в интервью ТАСС поведал глава прмоутерской компании «Мир бокса» Андрей Рябинский.
«Всё в порядке. Регулярно приходят результаты допинг-тестов, всё чисто», — констатировал функционер.
Напомним, что на 22 сентября в Лондоне (Англия) у Поветкина запланирован поединок против действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).
В 2016 году допинг-пробы Александра дважды оказывались положительными — на мельдоний и остарин — из-за чего сорвались его поединки с Дионтэем Уайлдером и Бермейном Стиверном.
Читайте также: Поветкин готов рубиться с Энтони Джошуа
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