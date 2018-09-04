Поветкина регулярно проверяют на допинг, он чист — Рябинский

«Всё в порядке. Регулярно приходят результаты допинг-тестов, всё чисто», — констатировал функционер.

Напомним, что на 22 сентября в Лондоне (Англия) у Поветкина запланирован поединок против действующего обладателя титулов WBA Super, IBF и WBO британца Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

В 2016 году допинг-пробы Александра дважды оказывались положительными — на мельдоний и остарин — из-за чего сорвались его поединки с Дионтэем Уайлдером и Бермейном Стиверном.

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