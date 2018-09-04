Драчун Джарретт Хёрд: Сложнее всего мне будет в среднем весе с Геннадием Головкиным

Чемпион мира по версиям IBF/IBO/WBA в младшем среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 КО) собирается до осени 2019 года собрать все главные пояса в своём дивизионе, а уж затем двинуть «на север». Об этом он рассказал в сюжете от Premier Boxing Champions.

По словам американца, который восстанавливается после артроскопической операции, он пока ещё достаточно молод, чтобы переживать из-за подобных простоев.

«Я сосредоточен на 69,9 кг, но вижу, что могу побить всех тех чуваков (в 72,6 кг, — ред.). Канело тоже выступал в первом среднем весе, я смотрел его бои и представлял, как дерусь с ним. Думаю, он был бы для меня самым сложным соперником в 69,9 кг, не считая Лары. Но теперь, когда я прошёл Эрисланди, а Сауль подался в средний вес, ощущаю себя сильнейшим в нынешнем дивизионе», — заявил он.

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«Потом идёт Чарло. За ним — Альварес. Самый трудный противник — Головкин», — подытожил американец.

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