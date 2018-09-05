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Эстрада — за Геннадия Головкина: мексиканец жёстко троллит земляка Альвареса
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Эстрада — за Геннадия Головкина: мексиканец жёстко троллит земляка Альвареса 

Vringe.com + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Похоже, не все мексиканские боксёры настолько сильно боятся скушать заражённой кленбутеролом говядины, как претендент на титулы чемпиона мира по версиям WBC/WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО).
Понять Альвареса можно. По словам спортсмена, именно посредством заражённой пищи запрещённый препарат кленбутерол попал в его организм и был там выявлен в феврале 2018 года. Инцидент послужил причиной временного (на полгода) отстранения Альвареса от бокса и переноса на сентябрь ранее запланированного на май поединка-реванша с чемпионом из Казахстана Геннадием Головкиным (38-0-1, 34 КО).
А вот соотечественник рыжеволосого мексиканца, экс-чемпион, боксёр второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Хуан Франсиско Эстрада (36-3, 25 КО) заражённого мяса не боится, но утверждает, что регулярно употребляет его в пищу.
«Только им и питаюсь», — цитирует Эстраду Ланс Пагмайер из LA Times.
Репортёр поинтересовался у Эстрады, почему тогда он никогда ранее не попадался на кленбутероле во время допинг-тестирования. На что Эстрада ответил: «Ты не понял. Я ем это, а не ввожу».
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