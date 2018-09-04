Я могу побить Ломаченко прямо сейчас — Теофимо Лопес

Американский проспект лёгкого веса (до 61,2 кг) Теофимо Лопес (10-0, 8 КО) в интервью Mayweather Boxing Channel, заявил, что видит себя победителем в поединке с украинским обладателем титула WBA Василием Ломаченко (11-1, 9 КО), но для этого ему нужно полностью восстановится от травмы правой руки, которую он получил в поединке с бразильцем Вильямом Силвой в июле этого года.

— Как твоя рука?

— Хорошо, хорошо. Я почти сжимаю кулак, восстановление идёт хорошо.

— Когда ожидается твоё возвращение?

— Мой доктор сказал, что я смогу использовать свою руку в октябре и, скорее всего, буду драться либо в конце ноября, либо в начале декабря.

— Я хотел бы поговорить о Ломаченко. Он один из лучших в pound-for-pound, и он, очевидно, будет тестом для тебя в будущем.

— Посмотрим, что будет происходить дальше. Это всё, что я могу пока сказать. У него есть пояс, у него мой пояс.

— Как ты думаешь, как бы ты провёл с ним бой прямо сейчас, я имею ввиду, со здоровой рукой?

— Со здоровой рукой и полностью восстановленный, я вижу, как я побью Ломаченко.

— Прямо сейчас?

— Да.

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