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Дэнни Гарсиа и Шон Портер провели открытую тренировку перед боем: видео и фото
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Дэнни Гарсиа и Шон Портер провели открытую тренировку перед боем: видео и фото 

Vringe.com + ещё 1 6 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Экс-чемпионы мира Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО) накануне провели открытую тренировку, приуроченную к своему предстоящему поединку 8 сентября в Бруклине (США), в котором определится новый обладатель вакантного ныне титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).
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Фото: BoxingScene
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