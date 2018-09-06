Дэнни Гарсиа и Шон Портер провели открытую тренировку перед боем: видео и фото

Экс-чемпионы мира Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО) накануне провели открытую тренировку, приуроченную к своему предстоящему поединку 8 сентября в Бруклине (США), в котором определится новый обладатель вакантного ныне титула чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг).

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Фото: BoxingScene

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