Тренер Уайлдера требует засудить Сондерса за неуважение к жареному цыплёнку

Ранее мы рассказывали о забавном инциденте, произошедшем в Белфасте (Великобритания) в ресторане Nando's между чемпионом WBC в хэвивейте американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) и чемпионом WBO в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (26-0, 12 КО). В ходе непродолжительного конфликта Сондерс швырнул в Уайлдера жареным цыплёнком, после чего сбежал с места происшествия. Секьюрити Уайлдера отчаянно пытались догнать Сондерса, но выставили себя в дурном свете. Больше трэша: Сондерс бросил в Уайлдера курицей и убежал — видео Инцидент комментирует тренер американца Джей Дис: «Прежде всего отмечу, что цыплёнок в Nando's исключительно должен использоваться в пищу, но ни в коем случае не для того, чтобы им бросались. Да и вообще, бросаться такой вкусняхой — это преступление. Статья — неуважение к цыплёнку Nando's». Позже Сондерс рассказал, что причиной конфликта была давняя история — ранее британец обозвал темнокожего Уайлдера расистом. Рассказывает Дис: «А если без шуток, то всё просто. Сондерс сказал что-то такое, что не понравилось Уайлдеру. Но я рад, что в конце концов парни помирились, а Nando's получила известность благодаря этой истории». Видимо, история понравилась Дису настолько, что он даже придумал прозвище Сондерсу — «полковник Сондерс» — на честь Харланда Дэвида Сондерса, основателя всемирно известной сети ресторанов быстрого питания KFC (KFC, Kentucky Fried Chicken — дословно «жареный цыплёнок из Кентукки»). «Кто знает, может быть когда-то Уайлдер и „Полковник Сондерс“ вместе откроют сеть ресторанов», — шутит Дис. А вообще, в Белфасте Уайлдера приняли очень хорошо, утверждает Дис: «Уайлдер — реальный чемпион, народный чемпион. Он любит болельщиков, а те отвечают ему взаимностью. Он не из числа тех, кто становится популярным и забывает о тех, благодаря кому он обрёл известность. Он наслаждается позитивной энергией, которая исходит от его болельщиков, он питается ею». «Знал, что его там хорошо примут, — утверждает тренер. — Знаете, болельщики в Белфасте — реальные знатоки в боксе. Они знают, что Уайлдер был готов защищать пояс в России от посягательств Александра Поветкина , он бросил вызов опаснейшему Луису Ортису , которого остальные старались не замечать. А ещё Уайлдер предложил 50 миллионов долларов США за бой британскому чемпиону Энтони Джошуа , а уже совсем скоро сразится с линейным чемпионом мира Тайсоном Фьюри ». «В Белфасте живут настоящие болельщики бокса. Они знают свою историю. Знают, что у них тоже было полно таких же крутых, настоящих чемпионов. Например, Барри Макгуиган, Уэйн Маккалох, Джимми Макларнин, Стив Коллинз, а теперь и Карл Фрэмптон . Так что они хорошенько шарят в боксе», — считает Дис.

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