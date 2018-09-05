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Боксер Кудряшов победил уругвайца Баррагана в первом бою после поражения от Дортикоса
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Боксер Кудряшов победил уругвайца Баррагана в первом бою после поражения от Дортикоса 

ТАСС + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 5 сентября. Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу в первом поединке после участия во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг, прошедшем в Грозном, он победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в 6-м раунде.
Кудряшов в сентябре прошлого года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Поединок прошел в Сан— Антонио (США, штат Техас).
На счету Кудряшова теперь 22 победы (все нокаутом) и два поражения. В послужном списке Баррагана 17 побед (10 нокаутом), 4 поражения.
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