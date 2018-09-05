Боксер Кудряшов победил уругвайца Баррагана в первом бою после поражения от Дортикоса

ТАСС , 5 сентября. Бывший претендент на титул чемпиона мира россиянин Дмитрий Кудряшов одержал победу в первом поединке после участия во Всемирной суперсерии бокса (WBSS). В 10-раундовом рейтинговом бою в весовой категории до 90,71 кг, прошедшем в Грозном, он победил уругвайца Маурисио Баррагана техническим нокаутом в 6-м раунде.

Кудряшов в сентябре прошлого года проиграл кубинцу Юниеру Дортикосу нокаутом во втором раунде в четвертьфинале Всемирной суперсерии бокса (WBSS). Поединок прошел в Сан— Антонио (США, штат Техас).

На счету Кудряшова теперь 22 победы (все нокаутом) и два поражения. В послужном списке Баррагана 17 побед (10 нокаутом), 4 поражения.