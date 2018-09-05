Супер приемы в боях без правил: так могут немногие

Профессиональные бойцы редко используют какие-то необычные приемы, полагаясь на проверенные связки. Но в каждом правиле есть исключения: в боях без правил участники показывают такие финты, что им могут позавидовать даже ниндзя.

Первые же кадры боя Энтони Петтиса просто завораживают. Обратите внимание на невероятную координацию движений — боец точно рассчитал траекторию удара.

Не менее жестко выглядит боя Адама Халиева. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу способен удивить противника неожиданным ударом. Такое возможно только в результате многолетних и очень тяжелых тренировок.

Но, вообще-то, показанные в видео приемы используются действительно редко. Бэкфисты и прочие «навороты» выглядят очень эффективно, но могут подставить бойца — профессионалы предпочитают не рисковать и действовать наверняка.