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Супер приемы в боях без правил: так могут немногие
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Супер приемы в боях без правил: так могут немногие 

Trendymen 5 сентября 2018
Фото: Trendymen
Профессиональные бойцы редко используют какие-то необычные приемы, полагаясь на проверенные связки. Но в каждом правиле есть исключения: в боях без правил участники показывают такие финты, что им могут позавидовать даже ниндзя.
Первые же кадры боя Энтони Петтиса просто завораживают. Обратите внимание на невероятную координацию движений — боец точно рассчитал траекторию удара.
Не менее жестко выглядит боя Адама Халиева. Мастер спорта международного класса по кикбоксингу способен удивить противника неожиданным ударом. Такое возможно только в результате многолетних и очень тяжелых тренировок.
Но, вообще-то, показанные в видео приемы используются действительно редко. Бэкфисты и прочие «навороты» выглядят очень эффективно, но могут подставить бойца — профессионалы предпочитают не рисковать и действовать наверняка.
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