Хан: Брук просто пытается удержать у себя болельщиков

Экс чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан выразил сомнение в том, что экс-чемпион мира Келл Брук сможет выступать в какой-то другой категории, кроме полусреднего веса 147 фунтов.

«Ходили слухи, что Келл пытался провести бой в первом среднем весе, но 154 фунта остались для него нереальными и он поэтому остаётся в полусреднем весе и комфортных для него 147 фунтах. Мне кажется, так Брук просто пытается удержать у себя болельщиков и мне даже становится порой жаль его, потому что если мы встретимся на ринге, то ему будет сложнее. С другой стороны, мне нет никакого дела до этого, потому что я в первую очередь должен заботиться о себе и своей карьере», — приводит слова Хана издание Bad Left Hook.