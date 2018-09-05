Ещё
Хан: Брук просто пытается удержать у себя болельщиков
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хан: Брук просто пытается удержать у себя болельщиков 

Чемпионат.com 5 сентября 2018
Экс чемпион мира в суперлёгком весе Амир Хан выразил сомнение в том, что экс-чемпион мира Келл Брук сможет выступать в какой-то другой категории, кроме полусреднего веса 147 фунтов.
«Ходили слухи, что Келл пытался провести бой в первом среднем весе, но 154 фунта остались для него нереальными и он поэтому остаётся в полусреднем весе и комфортных для него 147 фунтах. Мне кажется, так Брук просто пытается удержать у себя болельщиков и мне даже становится порой жаль его, потому что если мы встретимся на ринге, то ему будет сложнее. С другой стороны, мне нет никакого дела до этого, потому что я в первую очередь должен заботиться о себе и своей карьере», — приводит слова Хана издание Bad Left Hook.
Чемпионат.com: последние новости
Сауль Альварес победил Геннадия Головкина, 15 сентября 2018 года Сауль Канело Альварес – Геннадий Головкин: реванш, 15.09.2018. Live Официально: Усик и Беллью проведут поединок 10 ноября
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Серена Уильямс продолжила истерику3
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке26
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение