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Русский кулачный бой: утраченное боевое искусство
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Русский кулачный бой: утраченное боевое искусство 

Русская семерка + ещё 1 5 сентября 2018
Фото: Русская семерка
В отличие от Востока и даже стран Европы, Россия не сохранила своё исконное боевое искусство. Все нынешние «школы», преподающие «русский кулачный бой» в разных его вариантах — в лучшем случае, любительская реконструкция, основанная на добросовестных заблуждениях, в худшем — манипуляция с целью вытрясти из доверчивых граждан деньги. Нет никаких письменных пособий по русскому кулачному бою, устная традиция прервалась более века назад.
Боевая подготовка
Упоминания о кулачном бое, без подробностей, есть в Повести временных лет. Можно утверждать, что в средневековой Руси кулачный бой был не просто потехой, а важным элементом воинского воспитания. История не сохранила ни стилей, ни имён великих бойцов, чему в немалой степени способствовали позиция РПЦ и правящего класса. Кулачный бой был густо «замешан» на языческих традициях. Например, ещё в XIX веке перед состязанием бойцы исполняли «ломание», имитирующее движения медведя (который был предметом культа на селе на протяжении веков). Функционально «ломание» можно сравнить, с большой долей натяжки, с уай-кру из тайского бокса — это танец-разминка, своего рода медитация в движении.
Первые дошедшие до нас сведения о попытке запретить кулачный бой относятся к 1274 году, когда митрополит Кирилл собрал во Владимире собор, постановивший: «отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать». Во времена Фёдора Иоанновича (1584—1598) не зафиксирован ни один эпизод кулачного боя. XVII век стал временем настоящих гонений на «кулачки», чему способствовали бесконечные народные бунты, в которых участвовали кулачные бойцы. Застигнутых при кулачном поединке били батогами, штрафовали, а «рецидивистов» ссылали в пограничные земли. А вот Пётр I, напротив, поощрял кулачный бой. Он даже издал указ в 1727 году, регулирующий правила боёв. Богат на запреты и XIX век, но масленичные кулачные бои стали частью народной культуры, и церкви пришлось смириться с таким положением вещей.
В средние века кулачный бой на Руси был и вариантом ордалии — Божьего суда — когда победитель поединка считался правым, а проигравший — виновным.
Вырождению кулачного боя способствовало и создание массовых армий, вооружённых огнестрелом, когда личная выучка каждого бойца была не столь критична, как в сече на холодном оружии.
Николай I в 1832 году полностью запретил кулачные бои. После установления советской власти кулачный бой рассматривался как пережиток царского режима и постепенно уходит из жизни, вытесненный, например, боксом и самбо.
Кулачный бой продержался в уголовных кругах до пятидесятых годов, но потом вошло в обиход пускать ножи или огнестрел и боевое искусство окончательно кануло в Лету.
Что ни город, то норов
Впрочем, те, кто рос в позднесоветских дворах, ещё застали реликтовые остатки «кодекса кулачного боя»: лежачего не бить, нескольким на одного не нападать, ниже пояса не бить, не использовать ноги и подручные предметы (однако с расцветом видеосалонов, где показывали боевики с Брюсом Ли, Чаком Норрисом, Шо Косуги, драка ногами вошла в обычай. А сколько голов поразбивали сами себе незадачливые обладатели нунчаков!).
Как правило, кулачные бои связывают с празднованием Масленицы, хотя были и летние поединки. Дрались как один на один, так и группа на группу, по строго регламентированным правилам, что не исключало увечий и даже смертойбийства — драка есть драка. Перед началом бойцы разогревали себя попевками и частушками, часто — под гармонь. Были разные стили кулачного боя — московский, тверской, новгородский, ростово-суздальский. До нас дошли только отрывочные сведения в лечебниках или поговорках типа «Москва бьёт с носка», но смысл фразы утрачен навсегда. Свой кулачный бой был у казаков, причём, пластуны (разведчики — диверсанты) практиковали совсем иную его форму, чем конные казаки. В чём-то русский кулачный бой напоминал древнегреческий, здесь основная масса ударов также была в голову. Это объясняется просто — попробуйте пробить корпус, защищённый тёплой зимней одеждой: это бессмысленно, даже удар колом не всегда может достичь тела сквозь одежду. Греки прикрывали корпус в бою доспехами и щитами, поэтому логично было обучать воинов бить в лицо.
В настоящее время русский кулачный бой стал темой исследования серьёзных учёных — как культурный феномен, но как боевое искусство он утрачен навсегда.
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