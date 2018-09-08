Интервью Энтони Джошуа: Поветкин — большая угроза, но я всё равно встречусь с Уайлдером и Фьюри

Чемпион мира по версиям WBA/IBF/WBO в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) в интервью Sky Sports сообщил, что видит угрозу от российского претендента Александра Поветкина (34-1, 24 КО), но несмотря на это выразил уверенность в будущих боях с американцем Дионтэем Уайлдером (40-0, 39 КО) и британцем Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО), не зависимо от исхода их возможного поединка.

— Это мировой, элитный уровень бокса. Все бойцы чемпионского уровня несут большую угрозу. Раньше мне нужно было доказывать, что я проспект, а теперь — тяжело оставаться на чемпионском уровне. Поветкин — это большая угроза, потому что он хочет быть на моём месте.

— Бой с Владимиром Кличко был огромным событием, потому что это был Кличко. В бою с Такамом вы были на гребне волны, у Паркера был другой титул, а теперь у вас обязательная защита. Чувствуете ли вы разницу из-за этого?

— Да. Я всегда хочу больших поединков. Хочу улучшать свой рекорд, хочу больших имён в своём рекорде. Думаю, в соперниках у меня были хорошие имена. Поветкин — также хорош. Наш дивизион сейчас такой живой — и это потрясающе. Я вижу для себя хорошие испытания, но я должен сфокусироваться на своём оппоненте. Вот почему он большая угроза и если я не пройду его [пожимает плечами] … Что я могу сказать? Каждый хочет быть угрозой, и Поветкин не исключение.

Читайте также: Нокаутирую Тайсона Фьюри и буду сторона-А для Энтони Джошуа — интервью Уайлдера

— Это сложно, смотря на нынешний дивизион. Вам ничего не остаётся, кроме как гадать, что случится дальше.

— Да, я долго бездействовал, а теперь взволнован. Вообще, мы сейчас в эпицентре. Британские боксёры в эпицентре событий. Сколько уже лет прошло с того времени, как британские боксёры, особенно в хэвивейте, заслуживали такого уважения, как сейчас. Хорошо лидировать в таком ключе. Поветкин — это настоящий претендент, но ему придётся столкнуться со мной. Это будет хороший бой, не быстрый.

— Многие были удивлены анонсом поединка Тайсона Фьюри и Дионтэя Уайлдера…

— Не стоит удивляться, им обоим нужен такой бой. На их стадиях карьеры им нужны значимые бои. Они же не начинают карьеру, не создают свой рекорд, они уже в боксе долгое время. Они оба нуждаются друг в друге. Так что удачи им, и это также хорошо для бокса в целом.

— Этот поединок вымостит дорожку победителю на бой с вами?

— В конце концов мы должны подраться. Мы в одной весовой категории, боксируем в одно время, и это бой, который хотят видеть люди. Это интересно, и бой с Поветкиным не остановит меня от этой встречи. Они всё равно хотят драться со мной. Мы — большие имена в боксе. Этот бой состоится вне зависимости от того, кто победит. Если Уайлдер проиграет, я всё равно с ним встречусь. Если Фьюри проиграет, я с ним встречусь тоже. Мы в боксе, где один угол выигрывает, а другой проигрывает. Всё равно будут бои, которые будут требовать люди. Большой панчер и хороший стилистический боксёр, они хорошие болтуны, да и вообще к супертяжам всегда будет интерес.

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.