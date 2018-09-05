Рекс Цо вынужден повесить перчатки на гвоздь с рекордом 22–0, 13 КО

Не знающий поражений 31-летний боец второго наилегчайшего веса (до 52,2 кг) Рекс «Чудесный хлопчик» Цо (22-0, 13 КО) из Гонконга, по всей видимости, вынужден завершить боксёрскую карьеру. Об этом со ссылкой на его промоутера Джея Лау из DEF Promotions пишет Fightnews.com.

Причина — в серьёзной травме глаза.

Некогда занимавший 1-ю строку рейтинга WBO уроженец Британского Гонконга одиннадцать месяцев назад выиграл техническим решением судей у японца Кохеи Коно, однако по ходу боя повредил левый глаз, после чего жаловался на нечёткое зрение.

По этой причине ранее пришлось отменить запланированный на 8 сентября бой с Астоном Палисте (24-2, 20 КО) за вакантный пояс WBO.

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