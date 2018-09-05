Нокаутирую Тайсона Фьюри и буду сторона-А для Энтони Джошуа — интервью Уайлдера

Американский обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлой весовой категории Дионтэй Уайлдер (40-0, 39 КО) дал интервью порталу Boxingtalk, где заверил, что поединок с экс-чемпионом мира британцем Тайсоном Фьюри (27-0, 19 КО) обязательно состоится в ближайшее время, рассказал, чем он закончится, и выразил мнение о команде британского чемпиона по версиям WBA/WBO/IBF Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

— Есть ли какие-то новости о вашем бое с Тайсоном Фьюри?

— Прямо сейчас я вернулся в зал, но ещё пока не приступил к плотной работе в лагере. Я начну лагерь в середине сентября, но моё сознание уже сфокусировано на бое. Поединок определённо реален и новости выстрелят очень скоро. Я думаю, что у нас будет официальный анонс на следующей неделе в Лас-Вегасе.

— Насколько вы расстроены тем, что мегафайт с Джошуа не случился?

— Я могу выразить это многими способами, но если быть честным, я рад, что это закончилось. Они знают, что в первую очередь они не хотят драться, и Барри Херн недавно признал, что посоветовал не принимать бой. Барри имеет большое влияние на то, что там происходит, и они принимают его советы по многим вещам. Они не хотят со мной драться, и они это признали. Тем не менее, это имеет смысл, потому что Джошуа приходил ко мне лично и сказал мне те же вещи, о которых говорил Барри Херн, и это позволило мне узнать, насколько большое влияние он имеет на них. Если он никогда со мной не подерётся, они будут удовлетворены, потому что их задача — зарабатывать деньги, они только об этом беспокоятся. Им всё равно на бои с лучшими, они лишь хотят зарабатывать деньги с минимально возможным риском. Они уже начинают просыпаться, но мы идём своей дорогой. Я думаю, мой бой с Фьюри больше и лучше — вот почему про бой Джошуа с Поветкиным так мало говорят. Все говорят про меня и Тайсона Фьюри. Это самый большой поединок в мире, и он определённо произойдёт, я не могу дождаться.

— Поединок с Тайсоном Фьюри — без сомнения, большой бой, который принесёт много денег. Но, по вашему мнению, является ли Фьюри следующим лучшим испытанием для вас после Джошуа?

— Фьюри для меня лучшее испытание после Луиса Ортиса . Я чувствую, что Тайсон Фьюри третий по счёту из лучших супертяжей мира. Я думаю я, Луис Ортис и Тайсон Фьюри — короли дивизиона. Я действительно в это верю. Я только что нокаутировал второго лучшего супертяжа планеты и теперь ожидаю встречи с третьим лучшим в мире. Я не могу сделать лучше, чем я сейчас делаю. Как только я выиграю у Тайсона Фьюри, всё перевернётся. Всё, что они сделали, всё, что сказали, улетучится, а роли поменяются. Мы будем совсем на другой стороне. За этим будет прекрасно наблюдать, и вот почему Херн и их команда теперь плачутся. Они опечалены тем, что не хотят организовывать наш бой. Они выходят со всеми этими различными вещами…

— …такими, как прогнозы на то, что ваш бой с Фьюри не состоится?

— Да. Они подключают масс-медиа, но я хочу, чтобы все знали, что бой определённо состоится. Им нужно перестать пытаться саботировать и портить наш бой. Все, кто считает, что Тайсон Фьюри не готов, должны усаживаться, б**дь, поудобнее. Они не понимают, что такое быть бойцом. Все, кто вовлечён в мир бокса или являются бойцами, и говорят, что нашего боя не будет, должны присесть, с*ка, поудобнее. Меня тошнит, и я устал от внешнего влияния. Они пытаются диктовать дерьмо для моих поединков. Пока я здесь дерусь с лучшими, они там рассказывают чепуху, а сами организовывают бои похуже. Им нужно сфокусироваться на том, что происходит, и пытаться прокачать это так сильно, как они могут это сделать, потому что бои, которые они делают для Джошуа, и рядом не стоят с моим поединком с Тайсоном Фьюри. Этот парень непобеждён, и он был чемпионом. Он знает, что ему нужно, чтобы набрать форму, он знает готов он или нет. Никто не может быть готов к Дионтэю Уайлдеру, и Джошуа, уверен, тоже.

— Насколько я понял, после победы над Ортисом и Фьюри вы будете уже А-сторона. Это поможет организовать такой сложный бой с Джошуа?

— Они никогда не хотели и сейчас не хотят этого боя. Я считаю, что мы сделаем им услугу. Джошуа и Херн испортили себе имена в США.

— Вы предлагали им $50 миллионов, чтобы организовать бой?

— И даже больше. Я просто рад, что фаны уяснили то, что они из себя представляют. Весь их интерес к бою со мной был ничем иным, как маркетинговым мошенничеством, и теперь они вышли и признали это. Это очевидно, что они не хотят боя.

— Вас обоих представляют сильные дельцы в индустрии бокса. Вы принимаете советы от вашего представительства. Насколько, вы думаете, Джошуа зависит от Херна?

— Всё завязано на Эдди. Джошуа бы принял предложение на 50 миллионов. Он даже говорил моим людям, чтобы они прислали бумаги лично ему, и мы с радостью это сделали. Мы сделали это, потому что мы этого хотели, но он позволил вмешаться Барри Херну, который во многом управляет своей компанией. Он знает, что лучше отдать всё на суд своему сыну Эдди, и я не вписываюсь в их планы, потому что они знают, что я всё поломаю. Не вмешивайте меня в ваши планы, когда вы пытаетесь повесить лапшу публике. У них есть только предположение о том, сколько они заработают денег, и люди верят в их заявления, но реальность не такая, как они проектируют. После того, как я побью Фьюри, всё будет совсем по-другому. Они не хотели дать мне 50%, они даже не хотели дать 40%, когда я их просил. Теперь роли поменяются. Если бой не произойдёт сейчас, я не дам им ни черта. Мы предлагали им самый высокий гонорар в истории бокса. Он мог уйти с $50 миллионами, несмотря ни на что. Это больше денег, чем он может заработать в своей компании, потому что в их компании есть предел. Мы же в Америке не имеем предела, здесь мы можем сделать безлимитные суммы, и он всё ещё не хочет сделать это.

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— Бой с Фьюри пройдёт всю дистанцию?

— Нет, я верю, что нокаутирую его в середине боя. Всё зависит от того, насколько быстро я смогу приспособится к Тайсону Фьюри. Он очень высокий и неудобный, и мне необходимо будет подстроиться к тому, что он привнесёт в ринг. Как только я войду в свой ритм, он не сможет справиться с тем, что привнесу я. Я уже был в ринге с высокими неудобными бойцами, и этот опыт даст много дивидендов в моём следующем бою.

— Если ли у вас посыл к фанам в завершение?

— Самый крутой человек на планете — Дионтэй Уайлдер. После этого боя вы признаете меня. После боя с Фьюри у меня будет больше фанов в Британии, чем у Джошуа. Они уже отворачиваются от него. Ждите, пока я позабочусь о Тайсоне Фьюри, это будет конец для них. Я иду к своей судьбе и это моё проявление. Никто и никогда не видел такого, как я, и вы не увидите такого ещё много лет. Я хочу вашей любви сейчас, пока я здесь. Я не хочу ждать, пока я уйду. Когда люди умирают, их любят от неожиданной утраты, я сейчас здесь, дайте мне любовь и уважение, которое я заслуживаю сейчас, пока я с вами. Я хочу поблагодарить всех моих фанов, особенно тех, кто был с первого дня, когда мы наслаждались поездками на Кадиллаке. Теперь же нам очень скоро предстоит полёт, и это будет ещё один нокаут от Дионтэя Уайлдера!

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