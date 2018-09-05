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Дмитрий Кудряшов снова на ринге: досрочно побеждён аргентинский «Разрушитель»
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Дмитрий Кудряшов снова на ринге: досрочно побеждён аргентинский «Разрушитель» 

Vringe.com 5 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Амфитеатр, Грозный, Чечня, РФ. Российский экс-претендент на мировой титул WBA в тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов (22-2, 22 КО) вернулся на ринг почти год спустя после сокрушительного поражения на старте Суперсерии Юниэру Дортикосу, и без особого блеска победил уругвайского джорнимена Маурисио Баррагана (17-4, 10 КО).
Несмотря на нокаутёрскую удаль «Бороды», поединок начался вразвалочку, без особых обострений с какой-либо стороны.
32-летний Кудряшов неспешно подступал и пытался подстроиться к сопернику, который поначалу не тушевался и пробовал боксировать на контрвыпадах.
Только в 6-м раунде Барраган, когда Кудряшов пошёл на обострение, присел на колено, чтобы уйти от добивания. Нокдаун. Через несколько секунд после возобновления боя хозяин ринга ещё раз попал справа — Маурисио снова «присел» у канатов и сразу же показал рефери, что с него хватит. ТКО 6.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кудряшов–Барраган (появится позднее)
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