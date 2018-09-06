Боксер Саламов завоевал два титула, победив немца Либау в Грозном

ТАСС , 6 сентября. Россиянин Умар Саламов завоевал титул интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и Евразийского боксерского парламента (EBC) в весовой категории до 79,38 кг. В 10-раундовом поединке, прошедшем в Грозном, он победил немца Дениса Либау нокаутом во втором раунде.

В послужном списке Саламова теперь 22 победы (17 нокаутом), 1 поражение. В рейтинге Международной боксерской федерации (IBF) он занимает 11-е место, WBO — 14-е.

В активе Либау — 24 победы (22 нокаутом), 3 поражения.