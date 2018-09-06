Бокс. WBA обязала Усика провести титульный бой с Лебедевым 

Всемирная боксерская ассоциация предписала абсолютному чемпиону мира в первом тяжелом весе Александру Усику начать переговоры с россиянином Денисом Лебедевым о проведении обязательного титульного поединка. Бой может быть назначен в течение ближайшего полугода.
"Накануне WBA переслало письмо о том, что они [Усик и Лебедев, — прим. ред.] должны начать переговоры о бое, — сообщил менеджер Лебедева Вадим Корнилов. — До 3-4 октября идут переговоры, если нет, то должны состояться торги".
"Сейчас мы смотрим на бой с турком Хизни Алтункаем, — цитирует Корнилова РИА Новости. — Но очень большой шанс есть, что в течение полугода бой Усик — Лебедев может осуществиться. Но тут многое зависит от желания обеих сторон, вариантов много. Сейчас сложно говорить конкретно".
WBA, титулом которой в числе прочих владеет Усик, в феврале нынешнего года объявила Дениса Лебедева, который не принимал участия во Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) «чемпионом в отпуске». Этот статус позволял россиянину встретиться с победителем турнира. Усик в июле по очкам выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева.