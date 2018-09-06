Промоутер сообщил, когда и где состоится бой между Стивенсоном и Гвоздиком

Промоутер Ивон Мишель (GYM Promotions) подтвердил слова президента WBC Маурисио Сулеймана — поединок между полноценным и «временным» чемпионами организации в полутяжёлом весе канадцем Адонисом Стивенсоном (29-1-1, 24 КО) и украинцем Александром Гвоздиком (15-0, 12 КО) состоится 1 декабря в Канаде.

По словам Мишеля, бой состоится не в Монреале, а в Квебеке (оба — провинция Квебек, Канада) на арене Videotron Centre.

Украинец Гвоздик стал «временным» чемпионом в марте 2018 года, одержав в Нью-Йорке (США) победу над середняком из Франции Мехди Амаром (34-6-2, 16 КО) — репортаж о том поединке.

Стивенсон в мае в Торонто (Канада) свёл вничью бой против шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО) — рассказ vRINGe о поединке Стивенсон vs Джек.

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