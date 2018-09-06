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Видео боя: Умар Саламов — Денис Либау
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Видео боя: Умар Саламов — Денис Либау 

Vringe.com 6 сентября 2018
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Умаром Саламовым (РФ) и  Денисом Либау (ФРГ), который состоялся 5 сентября 2018 года в Грозном (Россия). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
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