Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной суперсерии бокса в случае необходимости

ТАСС , 6 сентября. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.

"Он может [выйти на замену]. Сейчас идет восстановление после травм", — сказал Маргулес.