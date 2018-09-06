Ещё
Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной суперсерии бокса в случае необходимости
Далее:
Читайте также:
Ещё

Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной суперсерии бокса в случае необходимости 

ТАСС + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: ТАСС
ТАСС, 6 сентября. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.
"Он может [выйти на замену]. Сейчас идет восстановление после травм", — сказал Маргулес.
22 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.
В новом сезоне турнира выступят россияне Максим Власов и Руслан Файфер, поляки Кшиштоф Гловацки и Матеуш Мастернак, американец Эндрю Табити, немец Ноэль Гевор, латвиец Майрис Бриедис и кубинец Юниер Дортикос.
ТАСС: последние новости
Альварес победил Головкина в повторном поединке и вернул титул чемпиона мира Боксер Джошуа уверен, что нокаутирует Поветкина СМИ: российский боксер Ковалев проведет реванш с Альваресом
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Серена Уильямс продолжила истерику3
Загитова ответила Медведевой74
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение