Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной суперсерии бокса в случае необходимости 

ТАСС, 6 сентября. Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе россиянин Мурат Гассиев готов выступить в новом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в случае необходимости. Об этом ТАСС сообщил промоутер спортсмена Леон Маргулес.
"Он может [выйти на замену]. Сейчас идет восстановление после травм", — сказал Маргулес.
22 июля Гассиев уступил украинцу Александру Усику, лишившись титулов чемпиона мира в весе до 90,71 кг по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF). Усик, который владел поясами Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO), стал абсолютным чемпионом мира и обладателем Кубка Мохаммеда Али, который вручается победителю WBSS.
В новом сезоне турнира выступят россияне Максим Власов и Руслан Файфер, поляки Кшиштоф Гловацки и Матеуш Мастернак, американец Эндрю Табити, немец Ноэль Гевор, латвиец Майрис Бриедис и кубинец Юниер Дортикос.