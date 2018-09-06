Ковингтон: Вудли и Тилл будут драться за право сразиться со мной

«UFC были вынуждены организовать бой между Тиллом и Вудли, чтобы заполнить свободное место в PPV. Я их прекрасно понимаю, Вудли не был в октагоне более года, и я понимаю что они хотели, чтобы он подрался. Именно так и делаются бои.

Бой Вудли — его история и наследие. Он станет известен, как боец, который наносит меньше всего ударов. И он будет драться с Даррелом, которому нужно доказать, что он способен сделать вес. Он провалил взвешивание в трети боёв в UFC. Это не профессионально, да и победа над Томпсоном была просто подарком ему в родной стране. Они будут драться за звание претендента номер один на бой со мной», — приводит слова Ковингтона MMANytt.