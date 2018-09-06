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Лебедев заявил, что готов провести бой против Усика в Украине
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Лебедев заявил, что готов провести бой против Усика в Украине 

Советский спорт + ещё 2 6 сентября 2018
Фото: Украина.ру
Чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев хочет провести бой против победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александра Усика. Об этом россиянин заявил перед поединком против турецкого боксера Хизни Алтункая.
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"Я готов поехать в любое место. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так это не вопрос и не проблема. Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идем к бою с Александром Усиком. Но, опять же, все будет зависеть от техники переговоров.
Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции WBA это было сказано с самого начала. Или давайте защищайте пояс, либо отказывайтесь. Я думаю, что мы сумеем договориться, и ответ будет найден", — приводит слова Лебедова «Р-Спорт».
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Напомним, что россиянин в декабре 2016 года проиграл Мурату Гассиеву, но после поражения его представители заявили, что пояс WBA не разыгрывался в этом бою, и Лебедев остается чемпионом.
После этого Денис провел всего один поединок (против Марка Фленагена) и не участвовал в боях Всемирной боксерской суперсерии.
WBA объявила Лебедева «чемпионом в отпуске», отдав пояс кубинцу Юниеру Дортикосу, участвовавшему в Суперсерии. Усик в июле 2018 года выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем всем чемпионских поясов в этой весовой категории.
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