Лебедев заявил, что готов провести бой против Усика в Украине

Чемпион WBA в отпуске Денис Лебедев хочет провести бой против победителя Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) Александра Усика . Об этом россиянин заявил перед поединком против турецкого боксера Хизни Алтункая.

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"Я готов поехать в любое место. Другое дело, тут и команде нужно постараться максимально поработать над безопасностью, а так это не вопрос и не проблема. Сейчас нужно пройти турка, а дальше мы идем к бою с Александром Усиком. Но, опять же, все будет зависеть от техники переговоров.

Нам нужно друг друга заинтересовать. Но в резолюции WBA это было сказано с самого начала. Или давайте защищайте пояс, либо отказывайтесь. Я думаю, что мы сумеем договориться, и ответ будет найден", — приводит слова Лебедова «Р-Спорт».

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Напомним, что россиянин в декабре 2016 года проиграл Мурату Гассиеву , но после поражения его представители заявили, что пояс WBA не разыгрывался в этом бою, и Лебедев остается чемпионом.

После этого Денис провел всего один поединок (против Марка Фленагена) и не участвовал в боях Всемирной боксерской суперсерии.

WBA объявила Лебедева «чемпионом в отпуске», отдав пояс кубинцу Юниеру Дортикосу, участвовавшему в Суперсерии. Усик в июле 2018 года выиграл в финале WBSS у россиянина Мурата Гассиева и стал обладателем всем чемпионских поясов в этой весовой категории.