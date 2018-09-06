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Алоян: настрой только на победу
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Алоян: настрой только на победу 

Чемпионат.com + ещё 3 6 сентября 2018
Российский боксёр Михаил Алоян прокомментировал предстоящий четвертьфинальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в легчайшем весе с Золани Тете из ЮАР, который пройдёт 13 октября в Екатеринбурге.
«Настрой у меня максимальный. Если уж боксировать в суперсерии и за титул чемпиона мира, то, конечно, только с максимальным настроем. Выступать в WBSS — это огромный престиж. Нельзя недооценивать или переоценивать соперника. Настрой только на победу.
Формат суперсерии помогает популяризировать бокс. Нужно победить, тогда и личная популярность поднимется. Конечно, есть цель выиграть турнир — а зачем ещё участвовать? В суперсерии ты получаешь всё или ничего. Если хочешь добиться всего, хочешь славы — пожалуйста, нужно побеждать.
Если бы я не чувствовал в себе силы победить, я бы вообще в это не ввязывался. Когда мне сказали о возможности боксировать во втором сезоне, ответил положительно. А чего тянуть? Мне уже по возрасту, по опыту стоило бы участвовать — зачем отказываться? Я сразу согласился", — сказал Алоян.
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