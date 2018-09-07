Официально: Кроуфорд проведёт поединок с Бенавидесом

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) проведёт следующий поединок 13 октября. Его соперником станет Хосе Бенавидес (27-0, 18 КО). Бой состоится на вечере бокса в Омахе (штат Небраска, США), сообщает на своей официальной странице в «Твиттере» промоутерская компания Top Rank.

Этот поединок станет вторым для Кроуфорда в полусреднем весе. В первом бою в этом дивизионе он завоевал титул по версии WBO, отобрав его у Джеффа Хорна.

Также пресс-служба компании Top Rank сообщила, что Кроуфорд подписал с ней новое многолетнее соглашение. По мнению экспертов, это значительно осложнит организацию объединительных поединков в этом весе, так как чемпионы по другим версиям имеют контракты с другими промоутерами и их поединки транслируются на иных телеканалах.