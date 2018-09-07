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Боксер Лебедев заявил, что готов провести бой против Усика в Киеве
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Боксер Лебедев заявил, что готов провести бой против Усика в Киеве 

ТАСС + ещё 14 7 сентября 2018
Фото: ТАСС
ЧЕЛЯБИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Российский боксер Денис Лебедев готов провести поединок против украинца Александра Усика в Киеве. Об этом он заявил журналистам.
В пятницу Лебедев в 10-раундовом рейтинговом бою супертяжелой весовой категории в Челябинске выиграл у турка Хизни Алтункаи техническим нокаутом в третьем раунде. Усик в июле стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) и обладателем чемпионских поясов по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO), Всемирного боксерского совета (WBC) и Международной боксерской федерации (IBF). Лебедев является претендентом на титул WBA, Усик ближайший поединок проведет с британцем Тони Белью.
"Я бы хотел до конца отработать свой пояс, хочу сразиться с Александром Усиком. Я готов приехать в Киев, я там когда-то жил. Это наши братья-славяне, поэтому никаких вопросов не будет", — сказал Лебедев.
Российский боксер заявил, что не испытывает разочарования от боя с Алтункаей. «Сегодня не выработал до конца все. Чувствую в себе адреналин. От соперника разочарования нет. Получилась классика жанра — контрудар», — сказал Лебедев.
Для Лебедева поединок с Алтункаей стал первым с июля 2017 года. Всего на его счету теперь 31 победа (23 нокаутом) и два поражения.
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