Теренс Кроуфорд остаётся в Top Rank и уверяет, что он «лучший в мире, без базара»

Потенциально лучший боксёр планеты американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) решил, что в Top Rank ему тепло, сухо и комфортно, и продлил контракт с промоутерской компанией ещё на несколько лет. Какой период времени охватывает новое соглашение Боба Арума с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), неизвестно.

Напомним, Кроуфорд работает вместе с Top Rank с 2011 года.

«Я лучший в мире, без базара, — не стесняется Теренс. — При этом ESPN является мощнейшим спортивным брендом, а Top Rank — сильнейшей компанией в мире бокса. Так что тут нечего было и думать. Все мегафайты, которые вы хотите увидеть, они будут. Ловите на слове. Как уже говорил, я хочу драться со всеми владельцами титулов этой категории».

«Если вы думаете, что уже видели лучшее, на что способен Теренс, то вы ничего не видели, — интригует коуч–менеджер американца Брайан Макинтайр. — Кто там хотел среди этих чуваков, которые прикидываются чемпионами, бой с нами? Ждите и вам прилетит».

В настоящий момент неизвестно, кто будет следующим противником Кроуфорда.

Читайте также: Кроуфорд: Я достиг большего, чем Ломаченко

Чтобы не пропустить самые интересные новости из мира бокса и ММА, подписывайтесь на наши группы в Twitter, Facebook и ВКонтакте.