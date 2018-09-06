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Теренс Кроуфорд остаётся в Top Rank и уверяет, что он «лучший в мире, без базара»
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Теренс Кроуфорд остаётся в Top Rank и уверяет, что он «лучший в мире, без базара» 

Vringe.com 6 сентября 2018
Фото: Vringe.com
Потенциально лучший боксёр планеты американец Теренс Кроуфорд (33-0, 24 КО) решил, что в Top Rank ему тепло, сухо и комфортно, и продлил контракт с промоутерской компанией ещё на несколько лет. Какой период времени охватывает новое соглашение Боба Арума с чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг), неизвестно.
Напомним, Кроуфорд работает вместе с Top Rank с 2011 года.
«Я лучший в мире, без базара, — не стесняется Теренс. — При этом ESPN является мощнейшим спортивным брендом, а Top Rank — сильнейшей компанией в мире бокса. Так что тут нечего было и думать. Все мегафайты, которые вы хотите увидеть, они будут. Ловите на слове. Как уже говорил, я хочу драться со всеми владельцами титулов этой категории».
«Если вы думаете, что уже видели лучшее, на что способен Теренс, то вы ничего не видели, — интригует коуч–менеджер американца Брайан Макинтайр. — Кто там хотел среди этих чуваков, которые прикидываются чемпионами, бой с нами? Ждите и вам прилетит».
В настоящий момент неизвестно, кто будет следующим противником Кроуфорда.
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