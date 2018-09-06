Геннадий Головкин прилетит в Киев на Конгресс WBC

Действующий чемпион мира по версиям WBC и WBA Super в среднем весе (до 72,6 кг) казахстанец Геннадий Головкин (38-0-1, 34 КО) подтвердил своё участие в 56-м конгрессе Всемирного боксерского совета (WBC), который с 30 сентября по 5 октября пройдёт в Киеве. В столицу Украины Геннадий прилетит вместе со своим менеджером Томом Лёффлером , который много лет руководил американским офисом промоутерской компании братьев Кличко К2 Promotions.

Напомним, что ранее Головкин сотрудничал с компанией К2 и один из своих боёв провёл в Украине, 12 мая 2012 года в Броварах победив техническим нокаутом японца Макото Фучигами.

А уже 15 сентября в Лас-Вегасе (США) Геннадий проведёт один из главных поединков 2018 года — реванш с мексиканцем Саулем Альваресом.

Ранее участие в киевском Конгрессе WBC подтвердили Мэнни Пакьяо, Эрик Моралес , Леннокс Льюис и Эвандер Холифилд , а также экс-чемпион мира в тяжёлом весе британец Тони Беллью , мексиканец Хулио Сесар Чавес-старший, экс-абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе американец Риддик Боу и многие другие.

Всего в столицу Украины прилетят около 700 участников конгресса из 160 стран мира. В их числе будут действующие чемпионы мира, легендарные боксеры прошлого, президенты федераций стран-членов WBC, судьи, спортивные менеджеры и функционеры. Инициатором проведения конгресса в столице Украины стал вечный чемпион WBC в супертяжелом весе, мэр Киева Виталий Кличко.

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